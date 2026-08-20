ULTIME NOTIZIE 20 AGOSTO 2026

Robot, Unitree: il "momento ChatGpt" per l'AI fisica tra tre anni

Pechino, 20 ago. (askanews) - La robotica ha mostrato il suo futuro all'evento mondiale a Pechino dedicato al settore.

Dai robot che giocano a ping-pong, smistano pacchi, ballano, corrono, è andata in scena la dimostrazione di cosa sta per diventare l'AI fisica, cioè l'intelligenza artificiale che agisce nel mondo fisico reale, alimentando macchine come robot o auto.

Secondo alcuni esperti del settore entrerà nella vita quotidiana di tutti molto prima di quanto pensiamo. Fra questi Wang Xingxing, fondatore dell'azienda leader cinese nel settore Unitree.

"Spero che, nella migliore delle ipotesi, tra due o tre anni, oppure tra cinque o dieci anni a un ritmo più lento - ha spiegato - se riusciremo davvero a introdurre i robot in qualsiasi ambiente, che si tratti di un luogo sconosciuto o della propria abitazione, e se questi saranno in grado di gestire circa l'80% delle attività, avremo, credo, sostanzialmente raggiunto il "momento ChatGPT" per l'IA fisica. Sarà il vero punto di svolta decisivo verso una crescita industriale esplosiva."

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