Robot umanoidi, il Giappone rincorre Cina e Stati Uniti

Tokyo, 16 set. (askanews) - Afferrano bottiglie e scatole, piantano chiodi e usano un trapano. Le aziende tecnologiche giapponesi presentano a Tokyo i prototipi dell'"IA fisica": robot progettati per interagire con l'ambiente e svolgere attività oggi affidate alle persone.

"Quello che stiamo sviluppando nella nostra azienda è un umanoide dotato di IA fisica - Masaki Endo, responsabile di prodotto di ugo -. È progettato per lavorare insieme agli esseri umani, per esempio negli impianti produttivi, assumendo alcuni dei compiti piuttosto complessi che oggi vengono svolti dagli operai". "Se guardiamo all'IA fisica negli altri Paesi - prosegue - ho la sensazione che il Giappone sia rimasto indietro. I robot, per esempio, tendono a essere prodotti in Cina, mentre i dati sono in larghissima parte nelle mani degli Stati Uniti e di altri soggetti. Detto questo, il Giappone conserva gli impianti produttivi e tutti i diversi luoghi in cui le persone lavorano: questo non è cambiato. La nostra intenzione è quindi sviluppare umanoidi che possano contribuire in questi ambiti".

Secondo Naruhiro Wada, unità di ricerca robotica di THK, "In vista dell'integrazione dell'IA nei robot, avremo bisogno di una grande quantità di dati. Per attività come piantare un chiodo, per esempio, servono informazioni dettagliate su come le persone impugnano il martello e colpiscono il chiodo. Per utilizzare l'IA in questo tipo di attività dobbiamo raccogliere moltissimi dati. Abbiamo sviluppato questa macchina come strumento per raccoglierli".