Milano, 18 nov. (askanews) - Allarme della Croce Rossa sui "robot killer", le armi autonome al centro delle discussioni alle Nazioni Unite a Ginevra. "Le armi autonome selezionano e colpiscono bersagli senza intervento umano. Chi le utilizza, nel momento in cui le attiva, non sa quale sarà il bersaglio", ha spiegato Laurent Gisel, esperto del Comitato internazionale della Croce Rossa.

A preoccupare è soprattutto lo sviluppo di armi progettate per colpire direttamente le persone. "L'essere umano viene ridotto a dati raccolti da sensori e analizzati da algoritmi. È questo processo automatizzato che alla fine decide chi vive e chi muore".

A rendere ancora più urgente una regolamentazione sono i progressi dell'intelligenza artificiale. "Gli sviluppatori hanno perso il controllo dei loro agenti informatici, che hanno avuto comportamenti imprevedibili. Immaginate il rischio se questo fosse integrato in un sistema d'arma".

La Croce Rossa chiede di vietare le armi autonome dal comportamento imprevedibile e quelle che prendono direttamente di mira gli esseri umani. "È adesso che bisogna intervenire, prima che vengano sviluppate armi inaccettabili. Una volta sviluppate, sarà molto più difficile disarmare e tornare indietro", ha concluso Gisel.