Roberto Sommella: Torna il Ventotene Europa Festival

Roma, 2 mag. (askanews) - "Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni, vissuti intensamente con l'associazione La Nuova Europa e centinaia di studenti, liceali e universitari che sono arrivati sull'isola del Manifesto di Ventotene. Si va avanti con questa testardaggine di costruire una cittadinanza europea per la pace, per la coesione, per un domani migliore".

Lo afferma Roberto Sommella, fondatore dell'associazione La Nuova Europa e del Ventotene Europa Festival, che torna sull'isola dall'8 all'11 maggio.