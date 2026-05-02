ULTIME NOTIZIE 02 MAGGIO 2026

Roberto Sommella: Torna il Ventotene Europa Festival

Roma, 2 mag. (askanews) - "Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni, vissuti intensamente con l'associazione La Nuova Europa e centinaia di studenti, liceali e universitari che sono arrivati sull'isola del Manifesto di Ventotene. Si va avanti con questa testardaggine di costruire una cittadinanza europea per la pace, per la coesione, per un domani migliore".

Lo afferma Roberto Sommella, fondatore dell'associazione La Nuova Europa e del Ventotene Europa Festival, che torna sull'isola dall'8 all'11 maggio.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi