ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Roberto Baggio: Brignone un esempio che tanti dovrebbero seguire

Milano, 16 feb. (askanews) - "Personalmente provo una grande gioia per lei, perché se l'è meritato, sapendo che dieci mesi fa era in una condizione incredibile. La sua forza, la sua passione, il suo desiderio proprio di arrivare a questo obiettivo le a fatto fare qualcosa di straordinario, cui veramente complimenti. Un esempio che tanti dovrebbero seguire". Lo ha detto Roberto Baggio a margine di un evento di Betsson.sport, commentando le vittorie olimpiche di Federica Brignone, che proprio all'esempio dell'ex Pallone d'oro aveva detto di essersi ispirata.

