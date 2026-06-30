ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

Roberto Andò: ora un film sulle donne. Vannacci? Bisogna parlarne meno

Roma, 30 giu. (askanews) - Roberto Andò, che ha firmato due dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni, "La stranezza" e "L'abbaglio", è stato ospite della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ricevuto il Filming Italy Nanni Loy Award.

Il regista palermitano è molto legato agli attori con cui ha realizzato quei film, Ficarra, Picone, e Toni Servillo e a proposito di eventuali nuovi progetti con loro ha detto: "Potrebbe capitare, dovrebbe arrivare l'idea giusta, ma non lo escludo. Farò un film in marzo, ed è un film tutto al femminile questa volta. Ne voglio parlare quando potrò. La donna è un universo molto importante e complesso".

Il regista palermitano è stato sempre, come i suoi maestri Leonardo Sciascia e Francesco Rosi, un attento osservatore della società italiana. Oggi a proposito dell'avanzata del vannaccismo dice: "E' un male da combattere, anche non parlandone tanto. Perché mi sembra che si stia contribuendo a dargli ancora più peso, parlandone continuamente e facendo il suo gioco".

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