Rob Jetten proclamato vincitore elezioni parlamentari olandesi

Roma, 7 nov. (askanews) - La Commissione Elettorale Olandese ha ufficialmente dichiarato Rob Jetten vincitore delle elezioni parlamentari della scorsa settimana.

"La differenza tra il candidato leader del D66 e il candidato del PVV, secondo in classifica, è di 29.268 voti", ha dichiarato Wim Kuijken, presidente della Commissione Elettorale.

Il 38enne centrista diventa così il più giovane primo ministro che il Paese abbia mai avuto.

Prima di prendere le redini della quinta economia dell'Unione Europea, Jetten dovrà innanzitutto formare una coalizione, un processo che potrebbe richiedere mesi.

Nel sistema politico olandese, nessun partito ha abbastanza seggi nel parlamento composto da 150 membri per governare da solo, il che rende essenziali compromessi e negoziati.

Jetten è favorevole a una coalizione quadripartitica che riunisca partiti provenienti da diversi contesti politici.

Vuole lavorare principalmente con il partito di centro-destra CDA, il partito liberale di destra VVD e il gruppo Verdi/Laburisti, partito di sinistra.

Ciò garantirebbe una comoda maggioranza di 86 seggi, ma la leader del VVD, Dilan Yesilgoz, ha escluso qualsiasi coalizione con i Verdi/Laburisti. È a favore invece di una coalizione di destra.

Intanto il leader dell'estrema destra Geert Wilders ha ammesso a malincuore la sconfitta, congratulandosi con Jetten , ma condividendo anche sui social media accuse infondate di irregolarità elettorali.