Rivoluzionare la smart home oltre la pulizia

Chateau de Chantilly, 29 mag. (askanews) - Dreame Technology, leader mondiale nelle soluzioni per la casa intelligente e lo stile di vita smart, amplia il concetto di smart home e presenta uno degli ecosistemi più completi mai lanciati dal brand. L'azienda è stata pioniera di innovazioni e tecnologie, arrivando a offrire una gamma completa di prodotti. A Chantilly, in Francia, sono state svelate le novità dedicate alla pulizia intelligente, agli elettrodomestici e alla cura degli animali domestici. Ha parlato così Laura Bertellotti, Marketing Director Italia di Dreame Technology: "Siamo orgogliosi di aver raccolto qua i nostri partner più importanti per raccontare il nuovo ecosistema di Dreame, che è entrata in Europa nel 2019. Siamo orgogliosi anche di essere diventati, così velocemente, il primo brand di robot vacuum cleaner. Nel 2025, la nostra crescita è stata impressionante, abbiamo raggiunto il +103%. Quest'anno andiamo anche più veloci perché, nei soli mesi di gennaio e aprile, siamo cresciuti del +110%. Risultati che, in questa industria, sono praticamente un miracolo".

Presentate diverse novità per la smart home: protagonista è la serie X60 Pro, con robot aspirapolvere dotati di intelligenza artificiale avanzata, affiancata da Cyber X, primo robot bionico a quattro cingoli capace di salire le scale. Arriva anche la T Series, gamma di lavapavimenti ultrasottili con pulizia ad acqua calda fino a 90°C. L'azienda debutta anche nella refrigerazione intelligente con il frigorifero FizzFresh, ampliando inoltre il proprio ecosistema con prodotti dedicati agli animali domestici.

"Abbiamo raccontato il nuovo ecosistema di Dreame. Si tratta di un ecosistema connesso. Partiamo come azienda che nasce con gli elettrodomestici per la pulizia, quindi con gli aspirapolvere. Diventiamo poi un ecosistema connesso, lavorando su tutto il mondo della casa e diventando quindi una global technology company" ha concluso Bertellotti.

La casa diventa così un ambiente sempre più smart, personalizzato e autonomo. La nuova gamma Dreame arriverà progressivamente sul mercato europeo a partire dalla metà del 2026.