Riunione ministri Esteri dell'Ue, Borrell: evitare escalation in M.O.

Roma, 3 feb. (askanews) - I ministri degli Esteri dell'Ue si riuniscono per un meeting informale a Bruxelles. In questa occasione il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha invitato tutte le parti a evitare un'ulteriore escalation in Medio Oriente dopo gli attacchi degli Stati Uniti ai gruppi legati all'Iran in Siria e in Iraq.

"Tutti dovrebbero cercare di evitare che la situazione diventi esplosiva", ha dichiarato Borrell durante la riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles.