"Ritornerai", il brano di Bruno Lauzi reintepretato da Marcello Romeo

Roma, 24 apr. (askanews) - Esce oggi, su tutte le piattaforme, il nuovo singolo e il video di Marcello Romeo, "Ritornerai", celebre cover di Bruno Lauzi in una versione del cantautore bolognese che omaggia, a vent'anni dalla sua scomparsa, un autore e interprete di brani indimenticabili. Marcello Romeo ha abituato il pubblico alla sua musica raffinata e contemporanea, che si è nutrita del cantautorato che ha fatto di Bologna una città speciale e non tradisce le aspettative regalandoci una reinterpretazione che rende merito ad un capolavoro. La sua capacità di "indossare" con eleganza e rispetto un pezzo così grande, con gli arrangiamenti inconfondibili di Roberto Costa, producer multiplatino che ha lavorato con Dalla, Mina, Ron, Luca Carboni, Stadio, Barbarossa solo per citarne alcuni, regalano al pubblico un brano che, con un ritmo tra il bolero e la canzone francese di Gilbert Bécaud, arriva al cuore.

"Ho sempre amato Bruno Lauzi ed ho avuto la fortuna in gioventù, di aprire due suoi concerti - dice -. Non è stato facile trovare 'l'abito' giusto che fosse rispettoso di un tale capolavoro. Roberto Costa, con il suo inconfondibile tocco mi ha permesso di indossarla sentendola mia, senza disconoscerne i tratti distintivi". Ritornerai è parte di "Fino all'alba a cantare", ultimo album e vinile di Marcello Romeo che coniuga in un crossover delicato e immaginifico, brani intramontabili e inediti che hanno come fil rouge un eleganza senza tempo, contemporanea e inconfondibile. Marcello Romeo & Friends, testo e musica di Bruno Lauzi, arrangiamento di Roberto Costa, per PMS Studio, Edizioni BMRG S.r.l., distribuzione Sony Orchard.