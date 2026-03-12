Risoluzione Consiglio Sicurezza Onu: Iran cessi attacchi

New York, 12 mar. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede la "cessazione immediata" degli attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo e la Giordania.

La risoluzione condanna inoltre "qualsiasi azione o minaccia" da parte dell'Iran "volta a chiudere, ostacolare o interferire in qualsiasi modo con la navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz".

Il testo sottoposto al voto del Consiglio di Sicurezza, su proposta del Bahrein, insieme agli altri membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, è stato approvato con tredici voti favorevoli e l'astensione di Russia e Cina, storici alleati dell'Iran che non hanno usato il loro diritto di veto.

"Questo è un giorno profondamente deplorevole per il Consiglio di Sicurezza e per la comunità internazionale - ha commentato Amir Saeid Iravani ambasciatore iraniano all'Onu - L'azione odierna rappresenta un palese abuso del mandato del Consiglio di Sicurezza per perseguire gli obiettivi politici di alcuni membri, i vari Stati responsabili della brutale guerra di aggressione contro il mio Paese".