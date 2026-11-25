Milano, 25 nov.(askanews) - Una mostra su una pittrice che, pur essendo morta a soli 24 anni, ha lasciato un segno nel primo Novecento italiano e dei dipinti che ancora oggi hanno una grande vivezza. La galleria Studiolo Fine Art di Milano ospita un'esposizione dedicata a Paola Consolo, che ci è stata presentata dal gallerista Guido Cribiori. "Paola Consolo - ha detto ad askanews - è un'artista che suggestiona sia per la sua storia, per la sua provenienza: lei è nipote di Margherita Serfatti, dalla quale però non gode della spinta per la sua carriera, questa è una cosa molto curiosa. La spinta per la sua carriera la dà Medardo Rosso, Medardo Rosso scopre questa ragazza che aiuta con la sua famiglia a collocarsi qui a Milano, a piazzarsi al Grand Hotel de Milan, dove poi lui morirà, e lui la impone letteralmente, proprio con una lettera, al comitato del Novecento".

In mostra 30 opere, alcune anche precocissime, che compongono una piccola retrospettiva che attraversa la vita dell'artista e i suoi momenti creativi, segnati anche dalla collaborazione con Achille Funi. "Per quanto riguarda il suo stile - ha aggiunto il gallerista - è un continuo evolversi perché lei deve considerare che l'esordio, avviene a 17 anni alla prima mostra del Novecento Italiano, quindi una ragazzina, ma dipinge fin da bambina e fin da bambina continua a assorbire tutto quello che riceve, però bagnandolo nella propria personalità che è davvero forte, come si può vedere dai dipinti".

La mostra rimane impressa, perché insiste su stilemi che riconosciamo, ma anche per l'impatto della pittura della Consolo sui nostri occhi di oggi. E la Galleria, partendo da questa esposizione, vuole ampliare la propria relazione con il pubblico e la città. "Studiolo è uno spazio che vuole diventare più aperto al pubblico. Inizia con Paolo Consolo perché ritieniamo che fosse un personaggio emblematico del Novecento. Proseguiremo con delle mostre semestrali, la prossima sarà su Anselmo Bucci, e tra l'altro il 2027 sarà l'anniversario della sua nascita, che è datata 1887.

La mostra su Paola Consolo è aperta fino al 5 dicembre.