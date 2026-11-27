Milano, 27 nov. (askanews) - Il cyber rischio è diventato una priorità per i CEO: secondo le Prospettive dei CEO globali KPMG 2026, cybersecurity e sicurezza dei dati sono il principale rischio percepito per la crescita, citato dal 31% dei 1.400 amministratori delegati intervistati. Non basta però investire: la sfida è capire se le aziende siano davvero preparate ad affrontare incidenti, dipendenze critiche e scenari esterni sempre più incerti.

Geopolitica, normative, intelligenza artificiale e catene di fornitura trasformano il rischio cyber in un tema di governance e continuità operativa. Ne parliamo con Luca Boselli, Partner KPMG e Responsabile Cyber e Rischi Tecnologici. Che cosa sta cambiando nell'approccio alla cybersecurity?, gli chiediamo.

"Stanno cambiando tante cose, effettivamente per chi si occupa poi di cyber security bisogna allargare un poco lo sguardo, quindi bisogna riuscire a collegare il rischio cyber ad una serie di fenomeni e di nuovi trend che stanno accadendo in questo momento e soprattutto bisogna avere la capacità di legare il rischio cyber anche a fenomeni come il rischio geopolitico, i rischi legati alle nuove normative e anche i rischi legati alle nuove tecnologie, che chiaramente apportano molti benefici ma anche diversi rischi."

Boselli invita a superare una visione puramente tecnologica del rischio, considerando anche i fattori esterni. L'obiettivo non è elencare tutte le minacce, ma individuare pochi scenari plausibili e misurabili, ai quali associare azioni concrete. Il punto di partenza è l'analisi dei servizi essenziali e critici erogati dall'azienda, per capire come i nuovi rischi possono impattarli.

"Capire quanto si è dipendenti da questi servizi, quanto si dipende magari anche da terze parti, che possono offrire servizi tecnologici, servizi operativi e quindi capire a quali scenari possono portare questi rischi, per farsi trovare preparati".

Le grandi aziende sono molto esposte, soprattutto per la rapidità con cui l'intelligenza artificiale genera nuove tipologie di rischio. Un'impresa può apparire poco vulnerabile al proprio interno, ma subire impatti a cascata da fragilità presenti nella catena dei fornitori. Diventa quindi importante garantire un livello minimo omogeneo di sicurezza, la cosiddetta "igiene di base" cyber, spiega l'esperto. Occorre lavorare sulle aree esposte, consapevoli che la superficie di attacco si amplia in un mondo sempre più interconnesso, e presidio e monitoraggio nel tempo diventano decisivi.

"Perché quando capitano i problemi, quando ci si trova ad esempio nel mezzo di un incidente, i tempi si accorciano, le capacità decisionali vengono messe a dura prova sotto stress ed è bene testarle prima che succeda quel tipo di evento. Non solo da un punto di vista tecnico, le tecnologie possono essere testate in tanti modi, ma anche dal punto di vista manageriale, di come funziona la catena decisionale in quegli specifici momenti".

La resilienza richiede piani, tecnologie alternative e capacità di reagire agli eventi avversi. Ma prepararsi non basta: occorre testare in anticipo soluzioni e processi decisionali.