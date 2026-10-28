ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Riproducibilità e aura, la fotografia in serie al MAUTO di Torino

Torino, 28 ott. (askanews) - Una riflessione sulla riproducibilità e sulla serialità, attraverso la fotografia, soprattutto, ma anche il film e la scultura. Il MAUTO, Museo nazionale dell'automobile di Torino, ospita una mostra brillante, incentrata in qualche modo sulle tipologie fotografiche, in questo caso dedicate al mondo dei veicoli, ma che apre lo spazio a riflessioni più vaste.

"L'abbiamo immaginata - ha detto ad askanews Lorenza Bravetta, direttrice del MAUTO e co-curatrice della mostra, a proposito di come il progetto è stato concepito - proprio nel punto di congiunzione tra automobile e fotografia, quindi questa riproduzione in serie che le accomuna, che le rende molto democratiche al tempo stesso, che ne mette in discussione l'aura e l'unicità. Quindi questo è il principio che ha guidato la selezione dei 44 artisti che sono esposti in mostra. L'aura è legata all'unicità o è la riproducibilità che gliene conferisce una nuova, diversa e forse anche più potente?".

Il tema dell'aura è importante, innesca una serie di prospettive che alimentano la mostra, la rendono presente e viva, ci parla di noi, in molteplici sfaccettature. Ma soprattutto ci restituisce il fascino misterioso della fotografia. "Con Lorenza - ha aggiunto il co-curatore Philippe Séclier - abbiamo lavorato su quest'idea di poter creare un'accumulazione, a volte basata semplicemente su delle serie, altre volte più orientata verso una frammentazione, e anche su un modo per mostrare come sia possibile distinguere due fotografie all'interno di una stessa serie".

Tra suggestioni che ricordano i lavoro di Bernd e Hilla Becher, panorami delle autostrade di Los Angeles, mitologie di velocità e colore, la mostra contribuisce al progetto del MAUTO di aprirsi sempre di più alle arti. "Abbiamo aggiunto in questo percorso espositivo - ha concluso Bravetta - delle sculture di Arman e di Cesar a simboleggiare un po' la nascita e la fine dell'automobile con le accumulazioni di Arman e le compressioni di Cesar e poi cinque automobili straordinarie che sono prodotte in serie giustamente limitata".

In un certo senso però quello cui assistiamo in fondo è il ribaltamento dell'idea di "serie limitata" come qualcosa di escludente, perché in realtà la mostra, attraverso l'uso della ripetizione - dei soggetti o del gesto artistico - finisce con l'accogliere e con l'ampliare i discorsi, che dal mondo dei motori arrivano molto lontano, come se fosse un viaggio in auto attraverso il mondo.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi