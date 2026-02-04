Ripresi attacchi su Ucraina, Trump esorta Putin: "Fine alla guerra"

Washington, 4 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esorta il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, che dura da quasi quattro anni, dopo che Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una settimana di pausa dovuta al freddo. "Voglio che ponga fine alla guerra", ha detto Trump quando un giornalista dell'AFP nello Studio Ovale gli ha chiesto informazioni sui nuovi attacchi.

Alla domanda se fosse deluso dal fatto che Putin non avesse prolungato la pausa, ha risposto: "Mi piacerebbe che lo facesse".

"Era da domenica a domenica, il tempo è scaduto, e lui (Putin) li ha colpiti duramente ieri sera... No, ha mantenuto la parola. È tanto, sapete, una settimana, accetteremmo qualsiasi cosa, perché fa davvero, davvero freddo laggiù. Ma era di domenica, e lui è ha fatto da domenica a domenica".

Dai reporter allora la domanda: Non potrebbe andare oltre?

"Vorrei che lo facesse. Voglio che metta fine alla guerra".

Intanto oggi e domani trilaterale per la pace - tanto auspicata ma per ora lontana - ad Abu Dhabi. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e il genero Jared Kushner saranno sul posto per "un altro round di colloqui trilaterali" con Ucraina e Russia. Ma la promessa di Trump di porre fine alla guerra entro 24 ore dall'insediamento, attraverso quella che lui definisce un'amicizia con Putin, è finora rimasta inascoltata, e il presidente ha espresso frustrazione nei confronti del leader russo in diverse occasioni.