ULTIME NOTIZIE 20 OTTOBRE 2025

Ripresa dopo ore di down la piattaforma cloud Amazon Web Services

Milano, 20 ott. (askanews) - Una giornata nera per Amazon Web Services, lunedì 20 ottobre è andata in tilt provocando una reazione a catena che ha sospeso contemporaneamente piattaforme di gaming (come Clash Royale e Roblox), servizi di design (come Canva) e altre applicazioni e piattaforme, fra cui alcune di criptovalute. Dopo ore di interruzioni e malfunzionamenti, il servizio di cloud computing di Amazon, si è progressivamente rimesso a funzionare. Aws è tra i principali fornitori di tecnologia per infrastrutture cloud assieme a Microsoft e Google e per questo ci sono stati pesanti disagi anche per migliaia di aziende terze che noleggiano spazio di archiviazione. Sui motivi del blocco è in corso un'indagine approfondita.

