Riprende dopo 6 anni collegamento ferroviario Cina e Corea del Nord

Roma, 10 mar. (askanews) - Pechino afferma che il collegamento ferroviario tra Cina e Corea del Nord è di "grande importanza", poiché il servizio ferroviario riprende giovedì dopo una sospensione di sei anni a causa del Covid-19.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in conferenza stampa: "Cina e Corea del Nord sono vicini amici. Mantenere regolari servizi ferroviari passeggeri è di grande importanza per facilitare gli scambi tra i popoli dei due Paesi. La Cina sostiene le autorità competenti di entrambi i Paesi nei loro sforzi per rafforzare la comunicazione al fine di creare condizioni più favorevoli per gli scambi bilaterali di personale", ha affermato.

Il servizio ferroviario passeggeri tra Cina e Corea del Nord riprenderà giovedì 12 marzo dopo una sospensione di sei anni a causa del Covid-19, hanno dichiarato i tour operator ad Afp.

I viaggi in treno tra i due Paesi sono stati interrotti nel 2020, quando sono state imposte misure severe per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19.