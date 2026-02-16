Rio, omaggio a Lula al Carnevale tra accuse di propaganda

Rio de Janeiro, 16 feb. (askanews) - Un robot metallico con le fattezze del presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha aperto le sfilate del Carnevale di Rio con l'Acad micos de Niteròi. È la prima volta che un presidente in carica viene celebrato lungo l'Avenida del Sambodromo. L'omaggio arriva a pochi mesi dalle presidenziali di ottobre e ha spinto l'opposizione a denunciare una campagna anticipata. Il Tribunale superiore elettorale ha respinto i ricorsi, avvertendo che eventuali irregolarità potranno essere valutate dopo lo spettacolo.

Leonel Querino, direttore Acad micos de Niteròi: "Sta portando molta empatia, molta compassione. È la storia del ragazzo Luiz Inàcio Lula da Silva, che parte dal morro del Mulungu, in Pernambuco, e diventa presidente della quinta potenza economica del pianeta. Un lavoratore che, dopo la caduta del Muro di Berlino, riesce a superare non solo la povertà ma anche la narrativa liberale, diventa presidente della Repubblica e porta una vera rivoluzione sviluppista in Brasile". "Siamo assolutamente tranquilli sulla questione elettorale - ha aggiunto - perché sappiamo che ciò che passerà lungo l'Avenida è tutto tranne una campagna politica. Siamo qui per celebrare la cultura, la cultura popolare del Brasile, la cultura popolare di un ragazzo."

Maria Rita dos Santos, figurante Acad micos de Niteròi: "Sono del Partito dei Lavoratori da quando avevo 18 anni e ho lottato per il mio presidente in ogni elezione. Essere qui oggi significa celebrare tutto ciò che ha fatto per la classe più oppressa, una classe che non viene guardata, che non ha diritti, che ha bisogno di favori. E lui ha dimostrato che non abbiamo bisogno di favori, abbiamo bisogno di politiche pubbliche".