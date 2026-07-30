ULTIME NOTIZIE 30 LUGLIO 2026

Rio de Janeiro, raffiche di vento a oltre cento all'ora: cinque morti

Rio de Janeiro, 30 lug. (askanews) - A Rio de Janeiro sono in corso le operazioni di pulizia dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito il Brasile. La tempesta ha abbattuto alberi, schiacciato auto, provocato blackout e bloccato i trasporti pubblici. Secondo l'agenzia France Press, cinque persone sono morte tra Rio de Janeiro e alcune zone dello Stato di San Paolo.

"All'inizio - dice Danilo Antunes, studente - le persone più vicine al mare hanno cominciato a correre, a correre molto. Poi ci siamo accorti che il vento aumentava, diventava molto più forte. A quel punto tutti hanno iniziato a correre verso il lungomare. Le bancarelle dei venditori volavano via: molte erano in aria. Tavoli, sedie, tutto veniva sollevato e portato via dal vento".

Paula Rubim, amministratrice di condominio: "Il caos è arrivato a Botafogo. È un problema di cui parliamo da tempo: la mancanza di potatura e manutenzione degli alberi. Oggi la metropolitana si è fermata. Due alberi sono caduti davanti al numero 389 e altri vicino al posto di salute. Botafogo è diventata un caos. Gli autobus non passano".

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