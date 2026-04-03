Rino Gattuso non è più il ct azzurro: "Lascio con dolore nel cuore"

Roma, 3 apr. (askanews) - "Lascio con dolore nel cuore, ma è un onore aver allenato l'Italia". Gennaro Gattuso non è più il commissario tecnico della Nazionale dopo la pesantissima esclusione dai prossimi Mondiali di calcio. L'allenatore e la Federcalcio, che lo ha ringraziato per la serietà, dedizione e passione con cui ha lavorato in questi nove mesi, hanno trovato un accordo sulla risoluzione consensuale del contratto.

"Non avendo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale - ha dichiarato Gattuso - la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche".

Il mondo del calcio italiano è sotto shock, le dimissioni di "Ringhio" seguono quelle del presidente Gravina e del capo-delegazione azzurro Buffon, quindi bisogna ripartire dalle fondamenta. Si apre così la corsa alla successione del ct: i candidati più accreditati sembrano essere Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Antonio Conte, ma prima di tutto bisogna eleggere il nuovo presidente federale, l'assemblea è fissata il 22 giugno.