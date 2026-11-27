Roma, 27 nov. (askanews) - Per Michele Vitiello (Segretario Generale del World Energy Council Italia) "L'apporto delle rinnovabili è fondamentale per la decarbonizzazione e il percorso va costruito riducendo le dipendenze delle catene del valore, accanto a tutte le fonti disponibili a questa causa senza pregiudizi ideologici. L'articolo 9 della Costituzione ce lo ricorda, sottolineando l'interesse delle future generazioni: per questo, accanto all'ambiente, è necessario tutelare la sicurezza energetica e l'accessibilità all'energia".

Vitiello è intervenuto in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group