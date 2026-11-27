Roma, 27 nov. (askanews) - "Sicuramente possiamo dare un giudizio positivo sulla penetrazione delle rinnovabili in Italia". Così Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici - GSE): "Come GSE affianchiamo le amministrazioni con competenze tecniche, formazione e strumenti digitali. Tra questi, la Piattaforma Aree Idonee mette a disposizione dati utili alla pianificazione degli impianti, mentre lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili aiuta gli enti a gestire i procedimenti autorizzativi in modo più uniforme e tracciabile. Sullo Sportello sono già operative quasi tutte le Regioni e oltre 1.500 Comuni. Supportiamo, inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione PNRR-PNIEC nella fase preliminare delle valutazioni di impatto ambientale. Anche grazie al nostro contributo nell'ultimo biennio i pareri rilasciati dalla Commissione sono stati circa 750 per oltre 33 GW. La crescita delle rinnovabili è già visibile: tra il 2010 e il 2022 entravano in esercizio in media 90 mila nuovi impianti all'anno, mentre negli ultimi quattro anni siamo arrivati a circa 270 mila all'anno. L'obiettivo è agevolare il lavoro delle amministrazioni e dare alle imprese un quadro più chiaro per programmare gli investimenti".

Vinicio Mosè Vigilante è intervenuto in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.