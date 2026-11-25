Roma, 25 nov. (askanews) - "Speriamo che Med Wind possa ricevere presto tutti i permessi autorizzativi. Noi siamo pronti. Medwind è sicuramente un'occasione, stiamo lavorando anche per una fabbrica in Italia che darà lavoro a oltre 3600 persone, un'occasione quindi che il paese vuole prendere e siamo certi che prenderà".

Lo ha affermato Riccardo Toto (Direttore Generale di Renexia) in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" e la presentazione del 24° Rapporto "Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy", evento di cui Renexia è main partner. Med Wind è il progetto di parco eolico offshore nel Canale di Sicilia di Renexia, società del gruppo Toto.