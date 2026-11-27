Roma, 27 nov. (askanews) - Per Francesco Sofia (Direttore Sistemi Informativi Agea) "Agea traduce concretamente i principi dell'Articolo 9 della Costituzione evidenziando, attraverso l'utilizzo massivo di tecnologia, la tutela del suolo, l'assicurazione di cibo sano per il domani, la trasparenza e vicinanza della PA all'utenza (un filo diretto e semplice con agricoltori e cittadini). Agea è infatti alla costante ricerca d'avanguardia nell'ottica della promozione scientifica, razionale e razionalizzata al servizio del territorio".

L'intervento è avvenuto in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.