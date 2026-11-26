Roma, 26 nov. (askanews) - "Gli italiani vogliono le rinnovabili, il solare ma anche l'ecolico offshore", con le rinnovabili si realizza "la sovranità energetica italiana attraverso la trasformazione del sole e del vento in energia disponibile".

Un paese, l'Italia, che in venti anni dal conto energia è passato "da poche centinaia di impianti a 2 milioni 200 mila che producono energia".

Lo ha affermato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group,