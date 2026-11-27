Roma, 27 nov. (askanews) - Per Patrizia Marini (Presidente della Rete Nazionale N.AI) "La nascita della Rete N.AI ha portato una ventata di novità nel settore scuola, in quanto prima rete nazionale di filiera con oltre 150 istituzioni scolastiche iscritte insieme a enti pubblici e privati. Un ecosistema nazionale di scuole, enti di ricerca e aziende uniti per aggiornare i curricoli scolastici agli standard dell'Agricoltura 4.0, trasformando le materie STEM in strumenti operativi per lo Smart Farming e l'Intelligenza Artificiale. Ha recentemente aderito a questa filiera anche la Fondazione UniVerde, che ha una grande storia in materia di sostenibilità. Il mondo dell'istruzione, della ricerca e del lavoro devono collaborare per dare un futuro ai giovani, anche rispetto alle loro scelte scolastiche, a partire dai nuovi licei emanati dal Decreto Scuola. Senza giovani interessati a tali tematiche non ci sarebbe futuro e per tale motivo siamo grati alla Fondazione UniVerde per l'importante supporto".

Marini è intervenuta in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.