Roma, 27 nov. (askanews) - Per Luciano Di Tizio (Presidente WWF Italia) "Continuare a perdere tempo sulle rinnovabili significa regalare altro tempo alla crisi climatica e alla dipendenza dai combustibili fossili. Ma il clima non aspetta: la crisi sta accelerando, minaccia sempre di più la sicurezza delle persone, pesa sull'economia del Paese e colpisce più duramente chi ha meno strumenti per difendersi. L'Italia ha bisogno di autorizzazioni più rapide, ma anche di un modello nuovo, fondato sul riconoscimento di benefici ai territori e di un confronto con le comunità. La partecipazione non è un ostacolo alla transizione: è la condizione per accelerarla. È così che costruiremo un'energia pulita, democratica e conveniente per cittadini e imprese".

Di Tizio è intervenuto al convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.