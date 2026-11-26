Roma, 26 nov. (askanews) - "Rinnovabili, transizione energetica ormai non è più un scelta ma una necessità. Dobbiamo però anche capire come viene realizzata".

Lo ha detto Fulvio Conti (Head of Business Unit Water, Agriculture, Environment and Space di Almaviva Group) in occasione del convegno "Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l'emergenza climatica" promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.

"La sfida non è scegliere tra energia e agricoltura, ma riuscire a produrre energia pulita mantenendo la biodiversità e la capacità produttiva del nostro Paese. La tecnologia può far la differenza. In Almaviva integriamo competenze di dominio, dati satellitari, sistemi informativi agricoli, sensori e AI per trasformare la conoscenza del territorio in strumenti concreti di pianificazione, monitoraggio e supporto alle decisioni. Per sapere dove installare un impianto serve poter valutare preventivamente il suo impatto e verificare che la produzione energetica possa convivere con quella agricola", ha aggiunto nel corso del convegno.