Rinaldi (Tagliacarne): competitività italiana nasce da relazioni

Mantova, 12 giu. (askanews) - "L'impresa coesiva è un po' il modello italiano della siamo competitività. Siamo competitivi perché siamo relazionali. Il tema della coesione è il tema della relazione. Le relazioni delle imprese stanno aumentando, le imprese coesive aumentano la quota: questo ci dice che il modello italiano, che è anche il modello dei distretti, dei territori, dell'Italia fatta da settori e da filiere che si intersecano, è il modello che genera sviluppo e progresso". Lo ha detto Alessandro Rinaldi, Vice Direttore Generale e Direttore Studi e Statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.