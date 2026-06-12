ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Rinaldi (Tagliacarne): competitività italiana nasce da relazioni

Mantova, 12 giu. (askanews) - "L'impresa coesiva è un po' il modello italiano della siamo competitività. Siamo competitivi perché siamo relazionali. Il tema della coesione è il tema della relazione. Le relazioni delle imprese stanno aumentando, le imprese coesive aumentano la quota: questo ci dice che il modello italiano, che è anche il modello dei distretti, dei territori, dell'Italia fatta da settori e da filiere che si intersecano, è il modello che genera sviluppo e progresso". Lo ha detto Alessandro Rinaldi, Vice Direttore Generale e Direttore Studi e Statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi