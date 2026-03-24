Rilasciato in Afghanistan dopo oltre un anno l'americano Dennis Coyle

Kabul, 24 mar. (askanews) - Il governo talebano afghano ha rilasciato un cittadino statunitense che era detenuto da oltre un anno in occasione dell'Eid al-Fitr, la festività musulmana che segna la fine del sacro mese islamico del Ramadan. Il linguista e ricercatore Dennis Coyle, 64 anni, è apparso sollevato durante una breve conferenza stampa all'aeroporto di Kabul, al fianco dell'ex inviato speciale statunitense per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, prima di partire a bordo di un jet privato degli Emirati Arabi Uniti. L'uomo era stato arrestato nel gennaio 2025 con l'accusa di aver violato la legge afghana, sebbene le autorità talebane non abbiano mai esplicitato quali reati avrebbe commesso. La sua famiglia ne aveva chiesto la liberazione con una lettera.