Riforme economiche a Cuba per incentivare settore privato e investimenti

L'Avana, 18 giu. (askanews) - Una svolta necessaria per non soccombere, mercoledì il Partito Comunista Cubano ha approvato un pacchetto di riforme volte ad aprire più settori agli investimenti privati, mentre l'isola, sotto pressione da Washington, attraversa una grave crisi economica.

La televisione di stato ha riferito che "il Comitato Centrale del partito ha approvato le nuove proposte per le trasformazioni economiche e sociali", che includono l'attrazione di maggiori capitali dai cubani all'estero e la riduzione delle dimensioni dello Stato, dopo una sessione plenaria straordinaria in cui sono state discusse circa 20 proposte di riforma.

In precedenza, le riforme guidate dal governo avevano ottenuto l'appoggio dell'influente ex presidente Ra l Castro.

La serie di riforme rappresenta una misura rapida per tempi disperati, mentre il paese è alle prese con una diffusa carenza di beni di prima necessità a cominciare dal petrolio a causa del blocco imposto dagli Stati Uniti e dal pesante embargo su altri beni. Ci sono interruzioni di corrente che a volte durano oltre 30 ore e carenze di cibo, acqua potabile e medicinali.

Il presidente Miguel Dìaz-Canel ha presentato le misure come le più sostanziali degli ultimi anni. Non è chiaro se le riforme soddisferanno il presidente statunitense Donald Trump, che sta spingendo per un cambiamento del modello economico cubano, se non addirittura dei suoi leader.