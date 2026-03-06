Rientro italiani, Tajani: negli Emirati la situazione più complicata

Roma, 6 mar. (askanews) - Dopo la riunione con gli ambasciatori d'Italia nei Paesi interessati dalla crisi iraniana, è emerso che "la situazione negli Emirati sarebbe quella più complicata da un punto di vista numerico", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina.

"L'ambasciatore mi ha detto che oggi partiranno 2.500 italiani complessivamente", ha annunciato Tajani, spiegando che una parte di italiani sta andando invece "verso l'Oman, mentre un'altra parte di italiani dal Bahrain, dal Qatar e dal Kuwait si sta dirigendo verso Riyad, dove anche nei prossimi giorni ci saranno altri voli aggiunti".