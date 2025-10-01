ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Riciclo, Petrucci (FDI): Rivedere Green Deal

Roma, 1 ott. (askanews) - "La transizione ecologica in Italia è partita presto ma si scontra con la difficoltà di costruire impianti per la differenziata e termovalorizzatori. E ricordiamo che quelli di ultima generazione non inquinano. Questa difficoltà blocca la filiera. Va sottolineato che il green deal è stato pensato dai Paesi del nord Europa e non si adatta ai Paesi come il nostro. Il target della riduzione del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è stata suggerita alla Commissione Ue da esperti di cui nessuno è italiano, dunque non avevano contezza della nostra situazione. Questo ci porta a dire che i limiti posti sono da rivedere e spostare in avanti. Altro tema importante è il disaccoppiamento, tanto proposto in Italia, tra prezzo del gas e prezzo delle altre energie, soprattutto elettricità. Ma agire sulla regolamentazione è in primis una competenza dell'Unione Europea. Vi assicuro che nessuno, anche nel centrodestra, nega il cambiamento climatico, ma non può essere vissuto come condizionamento per modelli industriali opinabili e non funzionali". Lo ha detto Simona Petrucci, senatrice di FDI (commissione Ambiente), a Largo Chigi, format di Urania Tv.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi