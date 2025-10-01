ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Riciclo, Pandolfo (PD): Green deal da compiere

Roma, 1 ott. (askanews) - "La transizione green non va ideologizzata ma bisogna farla, intesa come un percorso condiviso. L'opposizione ha proposto di lavorare al disaccoppiamento tra prezzo del gas e quello dell'energia elettrica per rendere l'Italia più al passo col green deal, che può raccogliere il contributo di tutti. Giusto ragionare sugli impianti di riciclo ed è necessario che il loro valore sia compreso dall'opinione pubblica attraverso l'informazione, ma non dimentichiamo che non siamo ancora capaci di utilizzare la materia prima seconda. Certamente servono misure e risorse a supporto del settore. Ma la Cina e Trump non sono modelli". Lo ha detto Alberto Pandolfo, capogruppo Pd in commissione Attività Produttive, a Largo Chigi, format di Urania Tv.

