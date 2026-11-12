Richard Long, dal Museo del Novecento al Memoriale della Shoah

Milano, 12 nov. (askanews) - Un'opera di Richard Long arriva al Memoriale della Shoah dal Museo del Novecento di Milano, riallacciando il discorso tra il contemporaneo e la memoria, con in più un legame sottile, tra il senso del cammino, i materiali e il dramma della deportazione. Ed è anche possibile guardare alla Warli Spiral con una prospettiva diversa. "È davvero una situazione interessante - ha detto ad askanews Gianfranco Maraniello, direttore dei musei di arte moderna e contemporanea per il Comune di Milano - perché l'opera trova intanto una collocazione spaziale adeguata alla sua migliore presentazione e vederla in questo modo da tanti punti di vista e anche dalla strada è qualcosa davvero che restituisce lo spazio, il senso dello spazio aperto e di partecipazione necessaria all'opera di Long come forse non l'abbiamo mai vista prima".

I sampietrini che si attorcigliano in qualche modo su loro stessi, l'affaccio sulla biblioteca, la forza materica della land art: tutti elementi che contribuiscono a creare un senso del luogo e della nostra presenza nel luogo, che è tanto significativo quanto lo è il valore dell'opera in sé. "Quello che io ti tengo a sottolineare - ha aggiunto Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah - è questa collaborazione che è nata anche con il Museo del Novecento, che è quella di avere dei rapporti con delle altre entità di esposizione, esibizione, contatto col pubblico che dia delle sinergie al memoriale e richiami delle persone su un qualcosa che in fondo ha e deve toccare l'intimo dei visitatori".

All'inaugurazione di "Tracce nel paesaggio" ha preso parte anche l'assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, a testimonianza della volontà di creare sinergie culturali che attraversino i luoghi, ma anche il tempo, della città. Con azioni, come anche semplicemente il reinstallare l'opera di Long in una diversa sede, che hanno un valore profondo e condiviso. "Non si tratta semplicemente di riposizionare - ha concluso Maraniello - ma davvero di agire nuovamente".

E agire per preservare la memoria è una di quelle azioni che oggi appaiono sempre più necessarie.