Ricerca Caribe Bay: i parchi acquatici oggi sono vere destinazioni

Venezia, 10 ago. (askanews) - Il parco acquatico non è più soltanto la meta di una gita in giornata, ma sta diventando sempre più una destinazione di vacanza vera e propria. È quanto emerge da una doppia ricerca di mercato commissionata dal Caribe Bay di Jesolo: i risultati delineano un'evoluzione significativa delle aspettative del pubblico e indicano che il comfort e il benessere stanno assumendo un peso sempre maggiore nelle scelte degli ospiti, affiancando e, in alcuni casi, superando, la ricerca dell'adrenalina.

In questo contesto Caribe Bay ogni anno accoglie oltre 300.000 ospiti italiani e stranieri con 80.000 metri quadri ispirati alle atmosfere dei Caraibi e 27 attrazioni, oltre a spiagge tropicali, bar, spettacoli dal vivo.

"I risultati - ha spiegato Luciano Pareschi, CEO e founder di Caribe Bay - si vedono non dal numero delle attrazioni che ha un parco, ma da quello che è il gradimento dei nostri ospiti all'interno del parco. Quello che loro oggi come oggi gradiscono di Caribe Bay è il fatto di passare una giornata completamente immersiva all'interno di un mondo magico".

Nella prospettiva di offrire queste esperienze, ovviamente, hanno un peso anche lo novità che il parco propone. "Nel prossimo anno 2027 - ha aggiunto il CEO - presenteremo Agua Azul, ossia 12 vasche con tutta una serie di idromassaggi, ma la cosa bellissima è che ci sarà una mega vasca di 110 metri dove c'è la salinità uguale a quella che c'è in Giordania nel Mar Morto".

Altra novità saranno quattro stanze esperienziali dedicate all'atmosfera della foresta amazzonica, a un temporale, a una nevicata e infine a una grotta con 20 cm di neve e temperature sottozero.

Tornando alla ricerca, circa l'85% degli intervistati considera ideale soggiornare almeno due notti a Jesolo o nei dintorni per vivere appieno l'esperienza del parco. "Non abbiamo ancora l'hotel nostro - ha concluso Pareschi - ma collaboriamo con tutta una serie di strutture che sono hotel e campeggi e i nostri ospiti scelgono la vacanza a Jesolo per Caribe Bay, quindi siamo diventati a tutti gli effetti destinazione al di là del fatto che siamo tour operator Caribe Bay".

Il turismo sta cambiando e le dinamiche legate ai grandi parchi attrazioni sono una delle cartine di tornasole per analizzare le nuove tendenze.