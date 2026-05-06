Riccardo Ponzio si prepara ad una nuova stagione con AF Corse

Pineto, 6 mag. (askanews) - Il 10 maggio, al Misano World Circuit, si darà il via alla stagione 2026 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. In tanti, ai nastri di partenza, che ambiscono alla vittoria finale, tra cui, certamente Riccardo Ponzio. Classe 97, il pilota nativo di Pescara può contare su un'esperienza al volante già consolidata che lo accredita tra i favoriti per vederlo, a fine competizione, sul gradino più alto del podio.

Le sensazioni di Riccardo Ponzio alla vigilia della nuova stagione: "Questo è il terzo anno con AF Corse, vengo da due stagioni molto positive dove abbiamo centrato anche le vittorie assolute, ma quest'anno penso sarà l'anno giusto per puntare al titolo. L'equipaggio è di livello e il team è di primo ordine come la sua storia dimostra".

E sui compagni di abitacolo: "Francesco Braschi e Andrew Rackstraw sono due compagni perfetti per questo campionato Endurance. Io credo che le qualità di tutti e tre messe insieme potranno farci puntare non meno che alle posizioni di vertice".

La grande novità è il kit Evo: "La 296 GT3 che ho usato negli ultimi tre anni è una macchina già di per sé molto molto buona di partenza, hanno sviluppato il kit Evo che ha dato degli ottimi risultati soprattutto in scia con le altre macchine, quindi soprattutto nella situazione di gara dovrebbe avere dei grossi vantaggi e adesso questa domenica vedremo come andrà".

E sull'esperienza consolidata nel tempo che lo ha portato fin qui: "L'esperienza accumulata negli ultimi 3-4 anni nel GT italiano è importantissima, spero di portare il mio bagaglio di esperienza a tutto l'equipaggio e che questo possa essere l'arma in più per farci puntare finalmente al titolo tricolore".

Esordio il 10 maggio al Misano World Circuit, poi si continua il 21 giugno a Monza, per poi passare il 6 settembre all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e concludere l'1 novembre al tempio del Mugello. 4 incontri, da non perdere, e un solo vincitore. Per Ponzio è giunto il momento di entrare, in maniera definitiva e stabile, nei grandi del Gran Turismo Endurance.