Riccardo Cocciante va oltre il tempo, nuovo album e nuovi live

Milano, 11 mar. (askanews) - A 80 anni ha ancora passione ed energia da vendere, ha tirato fuori tanti brani rimasti nel cassetto e li ha registrati in presa diretta, Riccardo Cocciante, torna a distanza di 20 anni dal suo ultimo album di inediti, con nuovo disco "Ho vent'anni con te", un racconto musicale maturo ma sempre originale.

"Diciamo da artista che spero di essere e non da persona che cerca di fare successo, fare un album è un bisogno, quindi qualsiasi età, qualsiasi momento è buono per farlo uscire se si ha voglia di farlo uscire e per fortuna ho voglia, il lusso di poter scegliere di farlo o no oggi. Ecco, questo è importante, l'ho fatto uscire perché ne avevo voglia, ecco, voglia di esprimermi. E questo vent'anni con te non è nostalgico, è il fatto di cercare di riscoprirsi come si era agli inizi, riscoprire questa verità che c'è nell'espressione dell'artista appena nato con la voglia di dire delle cose, ecco, semplicemente".

Una sintesi emotiva dei suoi ottant'anni di esperienze, dove vita e amore restano temi centrali, che si traduce in emozioni live con un attesissimo tour da solista "Io Riccardo Cocciante nel 2026".

"Ho sempre cercato di essere estremamente coerente, quindi spero di ritrovare questa coerenza nel raccontarmi sul palcoscenico. Mi sono accorto che ho fatto un po' di concerti gli anni scorsi e ho dei pezzi che hanno 50 anni addirittura, 50, 60 anni e moltissimo. Mettere vicino a una canzone nuova può essere pericoloso. Però forse il fatto di non aver mai scritto seguendo la moda fa sì che sia un discorso che non muore. Il paragone tra il passato e il presente non è problematico per me".

Ma prosegue anche il successo di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna è tornata nei teatri italiani a quasi 25 anni dalla prima messa in scena italiana e continua a conquistare il cuore del pubblico in tutto il mondo

"E' stupefacente notare che Notre Dame ha questo potere di introdursi in tutti i paesi e tutte le lingue. Basta cambiare la lingua e viene percepito. Questo non è da tutti, non è una regola".

Il nuovo album parla del tempo e di come l'essere umano lo attraversa, lo subisce e, a volte, riesce a ingannarlo e Cocciante è capace di dare nuova linfa a tutto il suo incredibile mondo musicale.