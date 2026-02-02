Riapre il valico di Rafah, ambulanze entrano per portare via i feriti

Rafah, 2 feb. (askanews) - Nelle immagini le ambulanze in coda per entrare nel valico di Rafah dall'Egitto per evacuare i feriti da Gaza.

Dopo oltre un anno, il passaggio viene riaperto per la prima volta; ieri, primo febbraio, è stata una giornata di controlli e test dei sistemi.

Secondo i media statali egiziani verranno fatte passare 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. Una volta che i palestinesi di ritorno a Gaza avranno attraversato il valico - dove sono presenti una squadra di rappresentanti dell'Anp (Autorità Nazionale Palestinese) e osservatori dell'Ue (Unione Europea) - saranno sottoposti a un controllo di sicurezza presso un posto di blocco delle Forze di difesa israeliane (Idf). Israele supervisionerà a distanza soltanto l'uscita dei gazawi verso l'Egitto. Una fonte al confine ha riferito alla France presse che alcune decine di persone sono arrivate sul lato egiziano in attesa di entrare a Gaza.