ULTIME NOTIZIE 10 APRILE 2026

Riaperta a Gersualemme la moschea Al-Aqsa per il venerdì di preghiera

Gerusalemme, 10 apr. (askanews) - Migliaia di fedeli musulmani hanno partecipato alla prima preghiera del venerdì dopo la riapertura della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, chiusa dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. "È un'emozione indescrivibile", ha detto un uomo. "La preghiera del venerdì è obbligatoria, ma l'atmosfera ad Al-Aqsa è completamente diversa. Guardate come si riuniscono persone di ogni ceto sociale. Sia lode a Dio, vogliamo restare qui e vogliamo che tutti vengano ad Al-Aqsa", ha detto un altro fedele.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi