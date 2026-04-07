ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Reunion delle "Charlie's Angels" per i 50 anni della serie tv

Los Angeles, 7 apr. (askanews) - "Charlie's Angels" reunion al PaleyFest di Los Angeles per celebrare i 50 anni delle serie tv diventata cult, su tre affascinanti ex poliziotte, diventate detective private, Sabrina, Jill e Kelly, che lavoravano per il misterioso Charlie che mai appariva sullo schermo ma di cui si sentiva solo la voce.

Le attrici Jaclyn Smith, che interpretava Kelly, e Kate Jackson, che era Sabrina, si sono ritrovate sul red carpet insieme a Cheryl Ladd che si è unita al cast dopo che Farrah Fawcett ha lasciato la serie per intraprendere la carriera cinematografica. Fawcett è poi scomparsa nel 2009.

"Le donne hanno trovato la loro strada grazie ha questa serie, è stata rivoluzionaria", ha affermato Smith. Jackson, 77 anni, ha detto di non aver "mai dubitato" del potenziale della serie e di aver sempre pensato che sarebbe diventata un successo abbastanza grande da catturare l'attenzione del pubblico anche mezzo secolo dopo.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi