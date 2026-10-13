Restaurato un celebre tondo Fayum, verso la mostra di Roma

Il Cairo, 13 ott. (askanews) - È stato presentato al Cairo il restauro del Tondo dei due Fratelli, uno dei più affascinanti capolavori della pittura antica e tra le testimonianze più significative della tradizione dei ritratti del Fayum, punto d'incontro tra cultura egizia, greca e romana. Custodito al Museo Egizio del Cairo, il dipinto sarà tra le opere simbolo della mostra "Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum", ospitata al Museo dell'Ara Pacis dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027.

"Dovete immaginare - ha detto ai giornalisti Renata Sansone di Civita Mostre e Musei - che vedere poi queste opere in raffronto con quella che è la ritrattistica romana sarà un vero evento ed è per questo che Civita Mostre e Musei e MondoMostre hanno raccolto la sfida di questo progetto così importante, ideato dalla Sovrintendenza del Comune di Roma proprio perché è un progetto unico".

Immediatezza, senso di verità, urgenza di rappresentazione: i ritratti Fayum hanno portato la loro evidenza attraverso i secoli e le geografie e l'intervento di restauro è stato realizzato dalla cooperativa italiana Fabrica grazie al contributo del progetto espositivo. "Queste opere - ha aggiunto il restauratore Alessandro Sarra - sono ritratti che in Italia non ci sono più, ritratti di epoca romana anche che si sa per letteratura che sono stati fatti ma che noi non abbiamo più, e poter lavorare su opere di questa bellezza per noi restauratori è un piacere assoluto".

Al Museo dell'Ara Pacis il Tondo sarà esposto insieme a quasi cinquanta ritratti del Fayum, riuniti grazie a un importante programma di prestiti internazionali. Oltre 110 opere, tra tavole dipinte, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche.