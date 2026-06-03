ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Restano in carcere in Libia i due italiani del Land Convoy per Gaza

Roma, 3 giu. (askanews) - È stata prolungata la detenzione dei 10 attivisti del Convoglio di terra della Flotilla per Gaza - tra cui i due italiani Domenico Centrone, 33enne di Molfetta, e Leonarda "Dina" Alberizia 67enne di Asti - trattenuti a Bengasi dopo essere stati fermati nei pressi di Sirte dove tentavano di negoziare il passaggio in Libia orientale.

Gli attivisti del Land Convoy, di cui la Global Sumud Flotilla chiede l'immediato rilascio - sono comparsi martedì 2 giugno davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza.

Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha presentato una nuova richiesta per una visita consolare ai due connazionali, mentre l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e la Farnesina continuano a seguire la vicenda per assicurare il loro rientro il prima possibile.

Secondo gli attivisti di Molfetta, "Nico" sta bene e la sua famiglia è informata sullo stato della detenzione e anche sui passi diplomatici effettuati nelle ultime ore per la sua tutela.

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