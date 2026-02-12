Resolute Asset Management Italy: nuove sfide nel real estate

Milano, 12 feb. (askanews) - Dal Regno Unito all'Italia passando per il Mediterraneo e l'Est Europa. Resolute Asset Management si posiziona sempre di più al vertice del settore nel Bel Paese per portare i suoi valori e il suo modus operandi in un contesto vivo e vivace. Conoscenza del mercato fondamentale, per essere da subito performanti e operativi. Ne ha parlato Mario Bertolotti, Director Resolute Asset Management Italy: "Noi sicuramente, non essendo una big four, viviamo di credibilità, viviamo di qualità, di riconoscimento. Chi viene da noi non si riconosce in un logo, ma si riconosce in una totale dedizione intensive care. Quindi per noi qualità e migliorare le nostre competenze, migliorare la qualità del nostro lavoro, significa migliorare i risultati e quindi aumentare il livello di questa professionalità e credibilità".

Conoscenza profonda del mercato, implementazione di strategie di gestione e non solo. Resolute Asset Management vuole portare il suo modello di successo, portando mano per mano i suoi clienti nel percorso di consulenza spesso tortuoso.

"Tralasciando i nomi, perché ovviamente è una delle cose che ci contraddistingue è la confidenzialità che che garantiamo ai nostri clienti. Proprio recentemente abbiamo risolto una situazione per un grosso gruppo bancario, una situazione che era ferma da diversi anni in cui noi siamo riusciti a trovare un investitore che ha permesso di trovare un accordo tra debitori e creditore sulla base di un business plan anche industriale di rise up che permette la riconversione di un immobile che era completamente abbandonato da tantissimi anni" ha aggiunto Bertolotti.

Sfide vinte, sfide per il futuro. Non c'è soltanto la voglia di mostrare al mondo e all'Italia un progetto vincente, ma anche la volontà di guardarsi intorno per scandagliare nuovi fronti.

"Nel mondo della consulenza immobiliare tutti parlano di tutto e tutti dicono di saper tutto. Quello su cui noi ci differenziamo è il fatto che noi parliamo di cose che abbiamo veramente fatto, cioè non solo di cose che riportiamo in una slide, ma cose che abbiamo gestito, implementato, organizzato e soprattutto portato al successo" ha concluso Bertolotti.

Successo per i clienti, fedeltà nei propri valori. Un binomio fondante del progetto di Resolute.