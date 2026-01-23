Repubblica Dominicana, la scommessa sul turismo di lusso

Madrid, 23 gen. (askanews) - Alla FITUR, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, Andrés Pichardo, presidente di Casa de Campo Resort & Villas, racconta la strategia con cui la Repubblica Dominicana punta a rafforzare il proprio posizionamento nel turismo di lusso.

Investimenti su gastronomia, sport e benessere, equilibrio tra mercato statunitense ed europeo, attenzione all'impatto sul territorio e all'indotto locale: il modello è quello di un'offerta esclusiva, pensata per viaggiatori sempre più esigenti.

"Noi di Casa de Campo - spiega Pichardo - abbiamo scommesso sul turismo di lusso perché esiste una grande nicchia di mercato disposta a pagare di più e a generare una maggiore produttività delle risorse; noi offriamo un prodotto che è all'altezza delle loro aspettative. Abbiamo effettuato molti investimenti nel golf, nel padel, nel tennis, nel pickleball e, oltre a questo, abbiamo apportato molti miglioramenti nel settore gastronomico per garantire l'esperienza richiesta dal cliente di alto livello".

"Contiamo molto sul mercato europeo per la nostra destinazione. È un grande mercato - prosegue il presidente di Casa de Campo - che muove volumi importanti da Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e altri paesi d'Europa. Continuiamo a investire molte risorse in gruppi di golf e gruppi sociali provenienti dal mercato europeo. Pensiamo di continuare a sviluppare il tema del wellness, il miglioramento della salute e poter offrire un prodotto più orientato a yoga, pilates, salute mentale ed emotiva; siamo attualmente in questa fase di evoluzione".

"Credo che il turismo americano sia quello desiderato da molte aziende turistiche per il livello delle tariffe che offre. Tuttavia, il turismo europeo ha una permanenza più lunga: il soggiorno va dai 10 ai 14 giorni, mentre quello americano va dai 3 ai 5 giorni. Entrambi i mercati devono competere tra loro per avere un buon mix. Attualmente - dice Pichardo - il 60% del nostro mercato è americano e il restante 30-35% è europeo. Pensiamo che il mercato europeo possa svilupparsi ulteriormente, per questo la nostra presenza alla fiera FITUR è fondamentale per stabilire relazioni commerciali con tour operator e agenzie di viaggio".

"Il turismo di lusso, conclude, è molto importante per la popolazione dominicana perché genera una maggiore ricaduta economica. Le tariffe sono più alte e il cliente è disposto a spendere di più, a lasciare più mance e a investire in nuove esperienze. Di conseguenza, ne beneficia tutta la società attraverso più escursioni e l'acquisto di prodotti gastronomici di alto livello. Questo è ciò che offriamo a Casa de Campo: un prodotto di alto livello".