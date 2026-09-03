Report, Mollicone: giornalisti senza tesserino si regolino

Venezia, 3 set. (askanews) - "Bisogna che qualcuno dica alla redazione di Report che non è né un Soviet, ma è una redazione in cui giornalisti professionisti sono a contratto.Sono dipendenti Rai. Quelli che non hanno contratto e che non sono nemmeno giornalisti, come Giulia Innocenzi, forse dovrebbero darsi una regolata.

Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura e editoria della Camera Federico Mollicone, intercettato al Lido di Venezia davanti all'hotel Excelsior commentando le voci sullo scambio acceso avvenuto nei corridoi di via Teulada tra Salvo Sottile e alcuni giornalisti della redazione di Report.

"Dovrebbero capire che non si dialoga così con un'azienda, l'azienda pubblica italiana. Non ci sono regolamenti, regole, leggi e che chi non ha ruolo per farlo è bene che non si comporti come in un'assemblea studentesca".