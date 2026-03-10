Renzo Arbore, endorsement a Francesco Fredella di RTL102.5

Roma, 10 mar. (askanews) - "Qui Renzo Arbore. Foggiano. Forse arrivo in ritardo, questo video é per Francesco Fredella. Che é stato nominato professore a contratto dell'università di Foggia (ho ricevuto lì, nella mia città, la laurea in Lettere). Sono contento per Francesco e per l'università di Foggia..." Così Renzo Arbore in un video pubblicato sui social dallo speaker di RTL102.5, che è diventato professore a contratto dell'Università di Foggia e dove terrà lezioni in streaming (Laboratorio di comunicazione sociale) ogni lunedì agli studenti del dipartimento di Scienze sociali - diretto dalla Prof.ssa Lia Robustella.

Fredella, foggiano doc, romano di adozione, conduttore e capo ufficio stampa dei RTL 102.5, ogni lunedì dalle 8.30 é in collegamento con gli studenti dell'università di Foggia per la lezione di comunicazione sociale. E' uno dei discepoli di Renzo Arbore, padre della radio, ed ogni sera - dalle 19 alle 21 - "Protagonisti" (il programma che conduce con Simioli e Taranto) è ispirato al mondo arboriano. Lo scorso anno Fredella, dopo il premio Microfono d'oro in Campidoglio, ha ricevuto l'Argos Hippium con una menzione speciale del grande maestro Arbore.