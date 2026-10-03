ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2026

Renzi risponde a Conte: "Io ho portato Mattarella al Quirinale"

Firenze, 3 ott. (askanews) - Matteo Renzi risponde ai cronisti riguardo alle alleanze nel centrosinistra e alle richieste di garanzie avanzate da Giuseppe Conte. Cita Clint Eastwood: "Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane". E poi attacca: "Io non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni. Io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Viminale. Quindi non ho bisogno di dare garanzie. Ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti, e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi