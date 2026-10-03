Renzi risponde a Conte: "Io ho portato Mattarella al Quirinale"

Firenze, 3 ott. (askanews) - Matteo Renzi risponde ai cronisti riguardo alle alleanze nel centrosinistra e alle richieste di garanzie avanzate da Giuseppe Conte. Cita Clint Eastwood: "Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane". E poi attacca: "Io non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni. Io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Viminale. Quindi non ho bisogno di dare garanzie. Ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti, e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti".