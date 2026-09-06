Renzi propone "contratto alla tedesca" contro divisioni centrosinistra

Cernobbio (CO), 6 set. (askanews) - "Il centrodestra ha fallito, è un dato di fatto, lo vediamo dai dati della pressione fiscale, lo vediamo dai dati del potere d'acquisto, lo vediamo dai dati della produzione industriale. Molte persone però, soprattutto tra il mondo dell'impresa, non si fidano fino in fondo del centrosinistra, cioè dicono: 'Ok, la Meloni, Urso, Salvini hanno fallito, però voi cosa proponete?'. Secondo me sarebbe una cosa preziosa se il centrosinistra, quando sarà chiara la data delle elezioni, quindi con il tempo che occorrerà alla Meloni per decidere quando si vota, si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo - stipendi, sicurezza, Europa - ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti i partecipanti alla coalizione". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di IV, spiegando a margine del Forum TEHA di Cernobbio la proposta avanzata durante il panel delle opposizioni.

"In Germania fanno così, si fa l'accordo di governo e si dice: riduciamo questa aliquota dell'IRPEF, facciamo questi investimenti sull'intelligenza artificiale, investiamo ad esempio su un tema che io trovo fondamentale che è quello dell'acqua. Il contratto alla tedesca, per come io l'ho proposto oggi, ed è comunque argomento già dibattuto anche in passato, non solo in Germania, è un metodo di serietà di fronte agli elettori. Perché io trovo molta ideologia contro di noi, però poi quando vai nella sostanza gli dici: 'Scusate ragazzi, ma state meglio o peggio di quattro anni fa? Ma sulla produzione industriale, Urso che ha combinato?' Ecco il contratto alla tedesca come risposta concreta alla paura, in qualche modo, che il centrosinistra possa dividersi o non sia forte", ha spiegato Renzi.