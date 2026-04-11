Renzi: primarie delle idee per offrire un'alternativa agli italiani

Roma, 11 apr. (askanews) - "Il punto politico è che la Meloni è in crisi. Ormai lo dicono tutti, ma la gente che non vuole votare la Meloni dice; io non voto Meloni, ma voi chi siete? Quali sono le vostre idee? Ecco perché servono le primarie delle idee oggi, vale a dire partire dalle proposte concrete, dai progetti, e poi serviranno i leader o un leader o una leader e quindi chi avrà più voti sarà designato".

Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivando allo Spazio Vittoria a Roma dove sono in programma "Le primarie delle idee".